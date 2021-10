US-Außenminister Blinken reist nach Paris

CDU-Vize Spahn fordert Parteitag zur Neuaufstellung bis Ende Januar

Berlin: Nach der Wahlniederlage der Union hat CDU-Vize Spahn grundsätzliche Veränderungen in seiner Partei verlangt. Spätestens im Januar müsse es einen Bundesparteitag geben, bei dem das Personal neu aufgestellt werde, sagte Spahn der "Welt am Sonntag". Ausdrücklich reklamierte der 41-Jährige dabei eine stärkere Rolle für Parteikollegen seiner Altersgruppe. Auch müsse die CDU wieder mehr über Themen reden, und zwar ideologiefrei. - Präsidiumsmitglied Röttgen verlangte eine umfassende Aufarbeitung der Niederlage. Das müsse unabhängig davon geschehen, ob die Union an der Regierung beteiligt sein werde oder in die Opposition gehe, sagte Röttgen dem "Tagesspiegel". Auch Parteichef Laschet wisse, dass es im Wahlkampf keine Akzeptanz für seine Kandidatur gegeben habe. - Unterdessen widersprach der CDU-Politiker Merz auf Twitter einem Bericht, wonach er erneut für den Vorsitz seiner Partei kandidieren wolle.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.10.2021 07:15 Uhr