US-Außenminister Blinken äußert in Kiew Hoffnung auf friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt

Kiew: US-Außenminister Blinken ist zu Gesprächen über den Ukraine-Konflikt nach Kiew gereist. In einem Statement vor der US-Botschaft in Kiew betonte er noch einmal, dass es für die USA zwei gangbare Wege gebe: Einerseits Dialog und Diplomatie. Andererseits werde es aber Konsequenzen haben, wenn sich Russland für Agression entscheide, so Blinken. Er äußerte die Hoffnung, den Konflikt auf friedlichem Weg lösen zu können, sagte aber auch, dass sei jetzt die Entscheidung von Russlands Präsident Putin. Morgen will Blinken nach Berlin kommen und Bundesaußenministerin Baerbock treffen, am Freitag dann den russischen Amtskollegen Lawrow. Währenddessen geht die Diskussion um Waffenlieferungen an die Ukraine weiter: Der ukrainische Botschafter in Berlin äußerte die Hoffnung auf Kriegsschiffe und Luftabwehrsysteme aus deutscher Produktion. Für die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann wäre die Lieferung von Defensiv-Waffen eine Möglichkeit. Zuvor hatten das Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock allerdings abgelehnt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.01.2022 10:45 Uhr