US-Astronauten sind zurück zur Erde

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cape Canaveral: Zwei US-Astronauten sind am Abend in einer Kapsel des Privatunternehmens SpaceX zur Erde zurückgekommen. Nach zwei Monaten auf der Internationalen Raumstation landeten die beiden im Golf von Mexiko. Präsident Trump gratulierte NASA und Space X zur erfolgreichen Mission. Die Landung im Wasser sei sehr aufregend gewesen, so Trump. Es war die erste amerikanische Landung dieser Art seit 45 Jahren. SpaceX-Chef Musk, der schon mit den Konzernen Paypal und Tesla Erfolge feierte, schreibt mit der Mission Geschichte. Es ist der erste bemannte Raumflug eines privaten Unternehmens und war außerdem der erste Start von US-Astronauten ins All von eigenem Boden aus seit fast einem Jahrzehnt. Die NASA hatte ihr eigenes Shuttle-Programm 2011 auf Weisung der US-Regierung wegen der Milliardenkosten einstellen müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 23:00 Uhr