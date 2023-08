US-Armee investiert 900 Millionen Dollar in Standort Grafenwöhr

Meldungsarchiv - 04.08.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Grafenwöhr: Die US-Armee will den Truppenübungsplatz in der Oberpfalz für 900 Millionen Dollar ausbauen. Gerade findet der Spatenstich für die Baumaßnahmen in Grafenwöhr statt, unter anderem mit Vertretern des US-Militärs und mit Bayerns Innenminister Herrmann. Auf dem Truppenübungsplatz sollen unter anderem Unterkunfts- und Verwaltungsgebäude errichtet werden, sowie Werkstatthallen, Fitnesscenter und Truppenkantinen. In einer Stunde beginnt dann nach dreijähriger Corona-Pause das dreitägige Deutsch-Amerikanische Volksfest in Grafenwöhr.

