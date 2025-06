US-Amerikanerin Coco Gauff gewinnt die French Open

Zum Sport: Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open gewonnen. Die 21-Jährige Weltranglisten-Zweite setzte sich gegen die Nummer 1 im Tennis Aryna Sabalenka aus Belarus durch. Auch im Finale der Männer kämpfen am Nachmittag die Nummer 1 und 2 um den Titel: und das sind der Italiener Yannick Sinner und der Spanier Carlos Alcaraz. Start ist 15 Uhr. Zur selben Zeit ist Anpfiff in Stuttgart für das Spiel um Platz drei in der Fußball-Nationsleague zwischen Deutschland und Frankreich. Das Finale findet dann am Abend ab 21 Uhr in München zwischen Portugal und Spanien statt.

