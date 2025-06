US-Amerikanerin Coco Gauff gewinnt die French Open

Paris: Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat die diesjährigen French Open gewonnen. Die 21-Jährige setzte sich am Abend im Finale des prestigeträchtigen Tennis-Turniers in drei Sätzen durch. Gegnerin war die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus. Für Gauff ist es der zweite Grand Slam-Titel nach dem Sieg bei den US Open 2023. Heute findet das Finale der Männer statt. Auf dem Sandplatz stehen sich dann der Italiener Jannik Sinner und Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien gegenüber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 06:00 Uhr