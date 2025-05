Uruguays Präsident Mujica stirbt mit 89 Jahren

Montevideo: Im Alter von 89 Jahren ist der frühere uruguayische Präsident Pepe Mujica gestorben. Er war von 2010 bis2015 Staatschef des südamerikanischen Landes. Die dortige Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Mit seiner bescheidenen Art war Mujica ein Idol der amerikanischen Linken. Auch als Präsident wohnte er in einem einfachen Bauernhaus in der Nähe der Hauptstadt Montevideo, fuhr einen alten VW Käfer und spendete einen Großteil seines Gehalts. Vor seiner politischen Karriere hatte er jahrelang in der Guerilla-Gruppe Tupamaros gegen die Militärdiktatur im Land gekämpft. Dabei wurde er festgenommen und verbrachte 15 Jahre in Haft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2025 07:00 Uhr