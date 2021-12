Urteilsverkündung im Prozess gegen Mesale Tolu ist vertagt

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Die Urteilsverkündung im Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu in der Türkei ist vertagt worden. Das teilte Tolu auf Twitter mit und nannte als Grund, dass der Gerichtsvorstand noch einmal geändert worden sei. Eigentlich war heute mit einem Ende des vierjährigen Verfahrens gerechnet worden. Tolu ist wegen Mitgliedschaft in einer Terroristischen Vereinigung und Terrorpropaganda angeklagt, zuletzt war aber mit einem Freispruch in allen Anklagepunkten gerechnet worden, nachdem auch die Staatsanwaltschaft das forderte. Im BR-Interview erklärte Tolu, sie habe in vier Jahren Prozess zu viel erlebt, um sich über einen Freispruch freuen zu können.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.12.2021 11:15 Uhr