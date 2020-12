Urteilsverkündung im Prozess gegen den Attentäter von Halle

Europäische Arzneimittelagentur entscheidet über Zulassung von Corona-Impfstoff

Amsterdam: Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will heute über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer entscheiden. Im Falle eines positiven Urteils muss die EU-Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten noch die Marktzulassung beschließen. Wenn das Vakzin freigegeben wird, soll in Deutschland am 27. Dezember mit dem Impfen begonnen werden. Auch in anderen EU-Staaten sollen die Impfungen laut Kommissionspräsidentin von der Leyen bis zum 29. Dezember beginnen. Das Vakzin des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer wird in mehreren Ländern bereits verwendet, beispielsweise in den USA, Kanada und Großbritannien. Anfang Januar will die EMA dann über die Zulassung des Impfstoffs des US-Unternehmens Moderna entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2020 06:00 Uhr