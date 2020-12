Urteilsverkündigung im Prozess von Halle wird erwartet

Nachrichtenarchiv - 21.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: In diesen Minuten soll im Prozess um den Attentäter von Halle das Urteil verkündet werden. Es wird mit einer mehrstündigen Urteilsbegründung gerechnet. Dem 28-jährigen Angeklagten werden unter anderem zweifacher Mord, mehrfacher Mordversuch sowie Körperverletzung und Volksverhetzung vorgeworfen. Bundesanwaltschaft und Nebenklage haben eine lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Die Verteidigung hatte dem in ihrem Plädoyer nicht widersprochen. Am 9. Oktober 2019 hatte der Angeklagte versucht, in der Synagoge von Halle Menschen zu töten, die den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Er scheiterte aber an der massiven Tür des Gebäudes und erschoss daraufhin zwei Menschen in der Umgebung der Synagoge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2020 11:00 Uhr