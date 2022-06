Urteile im Prozess um islamistische Terroranschläge in Paris werden erwartet

Epstein-Komplizin wird zu 20 Jahren Haft verurteilt

New York: Die Kompllizin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Epstein, Ghislaine Maxwell, ist von einem Bundesgericht in New York wegen Sexhandels mit Minderjährigen zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Bereits Ende Dezember war sie von einem Geschworenengericht schuldig gesprochen worden. Demnach hatte sie über Jahre hinweg junge Mädchen für den sexuellen Missbrauch durch den Finanzinvestor Epstein rekrutiert. Maxwells Anwältin kündigte vor Journalisten an, in Berufung zu gehen.

