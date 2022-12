Urteile im Nizza-Terror-Prozess werden erwartet

Kurzmeldung ein/ausklappen EU friert Zahlungen für Ungarn ein

Brüssel: Die EU-Staaten haben für Ungarn eingeplante Fördermittel eingefroren. Weil das Land nach Einschätzung vieler Mitgliedsstaaten zu wenig gegen Korruption unternimmt, werden vorerst 6,3 Milliarden Euro nicht ausgezahlt. Der Zugriff auf Corona-Hilfen der EU wird der Regierung in Budapest aber gewährt. Diplomanten zufolge gab Ungarn deswegen seinen wochenlangen Widerstand gegen zwei Vorhaben auf. So konnten sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine milliardenschwere Finanzhilfe für die Ukraine sowie eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen einigen. Internationale Firmen mit einem Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro sollen unabhängig vom Firmensitz mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. So soll verhindert werden, dass Unternehmen ihren Gewinn in Steueroasen verlagern.

