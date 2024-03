Urteil zur Vergewaltigung einer Zehnjährigen in Wunsiedel wird erwartet

Hof: Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einem Kinderheim in Wunsiedel vor knapp einem Jahr soll am Mittag das Urteil fallen. Angeklagt ist ein 26-Jähriger, der gestanden hat, das Mädchen vergewaltigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat auf eine zehnjährige Haftstrafe plädiert. Eine Beteiligung am Tod des Mädchens weist der Angeklagte aber von sich - und die Anklagebehörde sieht keine Möglichkeit, ihm das Gegenteil nachzuweisen. Ein damals elfjähriger Junge, der im selben Heim wohnte, soll das Mädchen umgebracht haben. Er kann aber wegen seines Alters nicht belangt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2024 10:45 Uhr