Urteil zu Pannen in Berlin bei Bundestagswahl erwartet

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht will am Vormittag verkünden, ob und in welchem Umfang die Bundestagswahl 2021 in Berlin wiederholt werden muss. Bei der Abstimmung gab es damals viele Pannen, etwa lange Wartezeiten und fehlende Stimmzettel. Der Bundestag hat deshalb mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP beschlossen, die Wahl teilweise zu wiederholen. Wenn es nach der Unionsfraktion geht, müsste aber in mehr Wahlkreisen noch einmal gewählt werden. Sie hatte deshalb eine Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 09:15 Uhr