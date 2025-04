Urteil wegen Messerattacke in München -Pasing erwartet

München: Nach dem Messerangriff auf zwei Muslime im Stadtteil Pasing vergangenen Sommer, will das Landgericht heute das Urteil sprechen. Angeklagt ist ein 41-Jähriger, der in einer Einkaufsstraße zwei junge Männer attackiert und verletzt haben soll. Laut Generalstaatsanwaltschaft ist der Angeklagte von dem Gedanken beherrscht gewesen, dass Deutschland von Muslimen befreit werden müsse. Zusätzlich fühlte er sich vom israelischen Geheimdienst Mossad verfolgt. Einem psychatrischen Gutachter zufolge hörte der Mann Stimmen und trank regelmäßig große Mengen Alkohol. Die Generalstaatsanwaltschaft hält ihn für schuldunfähig und hat eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung beantragt.

