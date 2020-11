Urteil: Maskenpflicht beim AfD-Parteitag in Kalkar

Kalkar: In der nordrhein-westfälischen Stadt beginnt am Vormittag der AfD-Bundesparteitag mit 600 Delegierten als Präsenzveranstaltung - trotz der Corona-Krise. Heute hatte das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht entschieden, auch beim Einhalten eines Mindestabstands seien alle Teilnehmer verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dazu sagte der NRW-Landeschef der AfD, Lucassen, diese Auflage sei "sehr hart" und es werde "schwierig, sie für volle zwei Tage" durchzuhalten. Bundespartei-Chef Meuthen versicherte hingegen, die Maskenpflicht am Sitzplatz werde strikt eingehalten. Zu Protesten gegen das Bundestreffen der Partei werden in Kalkar bis zu Tausend Menschen erwartet. Hunderte Polizisten werden ebenfalls am Ort sein, um die Veranstaltung abzusichern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.11.2020 20:45 Uhr