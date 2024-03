Urteil in Prozess um tödliche Attacke bei Schloss Neuschwanstein erwartet

Kempten: Im Prozess um die Gewalttat an zwei US-amerikanischen Neuschwanstein-Besucherinnen will das Landgericht Kempten am Vormittag das Urteil verkünden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben für den angeklagten 31-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Der ebenfalls aus den USA stammende Mann hatte in dem Prozess die ihm vorgeworfenen Taten eingeräumt, wonach er eine der Frauen in der Nähe der Marienbrücke brutal attackierte, um sie zu vergewaltigen. Ihre Freundin wollte ihr demnach zu Hilfe kommen, weswegen der Mann die damals 22-Jährige in die angrenzende Pöllatschlucht stieß - sie stürzte etwa 50 Meter tief. Anschließend verging sich der Angeklagte weiter an dem jüngeren Opfer und stieß sie ebenfalls in die Schlucht. Beide Frauen wurden mit einem Hubschrauber geborgen, die 21-Jährige starb wenige Stunden später an ihren schweren Verletzungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 07:00 Uhr