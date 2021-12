Urteil im Tiergartenprozess belastet deutsch-russisches Verhältnis

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Mordurteil im sogenannten Tiergarten-Prozess belastet das deutsch-russische Verhältnis noch einmal zusätzlich. Außenministerin Baerbock erklärte zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft nach dem Richterspruch zu unerwünschten Personen. Sie sprach von einer schwerwiegenden Verletzung des deutschen Rechts und der Souveränität der Bundesrepublik. Der russische Botschafter hatte nach dem Urteil bereits angekündigt, dass der - so wörtlich - offensichtlich unfreundliche Akt nicht unerwidert bleibe. Das Berliner Kammergericht hatte einen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er 2019 mitten in der Hauptstadt einen Georgier tschetschenischer Abstammung erschossen hat. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er im Auftrag russischer Stellen gehandelt hat.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 01:00 Uhr