Urteil im Samerberg-Prozess wird erwartet

25.06.2021 08:00 Uhr

Traunstein: Vor dem Landgericht soll am Vormittag erneut ein Urteil gegen einen mutmaßlichen Raser gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft hat gefordert, dass das Urteil aus der ersten Verhandlung bestehen bleibt. Die Verteidigung plädierte dagegen auf Freispruch. Der Prozess gegen den 28-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim musste wegen eines Formfehlers wieder aufgerollt werden. Im ersten Verfahren war er zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er soll zusammen mit einem Freund auf einer Landstraße einen überholenden Autofahrer am Wiedereinscheren gehindert haben. In der Folge prallte dieser in ein entgegenkommendes Auto, in dem drei junge Frauen saßen. Zwei von ihnen starben, es gab drei Schwerverletzte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 08:00 Uhr