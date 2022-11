Urteil im Polizistenmord-Prozess wird erwartet

Nachrichtenarchiv - 30.11.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kaiserslautern: Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten bei Kusel in Rheinland-Pfalz wird heute Vormittag am Landgericht Kaiserslautern das Urteil erwartet. Mutmaßlicher Täter ist ein 39-Jähriger. Er soll eine 24 Jahre alte Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bei einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle erschossen haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Haft gefordert. Die Tat habe Hinrichtungscharakter gehabt, hatte der Oberstaatsanwalt in seinem Plädoyer gesagt. Aus Sicht der Verteidigung war die Tat maximal Körperverletzung mit Todesfolge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2022 09:45 Uhr