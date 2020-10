Urteil im Missbrauchs-Prozess von Bergisch-Gladbach fällt heute

Trump ist ins Weiße Haus zurückgekehrt

Washington: Nach drei Tagen Behandlung im Krankenhaus ist der mit Corona infizierte US-Präsident Trump zurück im Weißen Haus. In einem bei Twitter veröffentlichten Video appellierte der Präsident an die US-Bürger, sich nicht vor dem Coronavirus zu fürchten. Die USA hätten die besten Medikamente der Welt, auch einen Impfstoff werde es bald geben, so Trump. Die Äußerungen sorgten für scharfe Kritik. Trumps Wahl-Herausforderer Biden rief den Präsidenten auf, sich mit seinen Äußerungen an die mehr als 200.000 Familien zu wenden, die ein Mitglied durch die Corona-Epedemie verloren hätten. Der US-Präsident war am vergangenen Freitag wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seitdem hatte es widersprüchliche Angaben seiner Ärzte über seinen Zustand gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2020 08:00 Uhr