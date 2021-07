Urteil im Korruptionsprozess gegen Strache verschoben

Steinmeier attestiert Digitalisierung in Deutschland deutliche Mängel

Timmendorfer Strand: Bundespräsident Steinmeier hat dem Digitalisierungsprozess in Deutschland ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Bei der Jahrestagung des Deutschen Landkreistages in Schleswig-Holstein sagte er, die Pandemie habe Schwachstellen in diesem Bereich schonungslos offengelegt, und wörtlich: "Zu langsam, zu umständlich, im internationalen Vergleich zu weit zurück - dieses Urteil müssen wir uns gefallen lassen." Steinmeier forderte, die Politik dürfe diesbezüglich nicht stehen bleiben - es müssten Konsequenzen gezogen und investiert werden. Der Bundespräsident mahnte zudem, wenn Lehren aus der Corona-Krise gezogen würden, dürfe es nicht darum gehen, Schuldige zu finden und an den Pranger zu stellen. Wörtlich sagte Steinmeier: "Von dieser allzu deutschen Neigung haben wir in der Pandemie schon reichlich und genug erlebt". Es brauche vielmehr einen gemeinsamen Blick nach vorne.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.07.2021 14:15 Uhr