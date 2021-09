Urteil im Ischgl-Prozess ergeht schriftlich

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Am Landesgericht für Zivilrechtssachen ist über den Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl verhandelt worden. Nach drei Stunden verkündete die Richterin, sie werde ihre Entscheidung ohne weitere Beweisaufnahme schriftlich mitteilen. Geklagt haben die Hinterbliebenen eines 72-Jährigen, der nach seinem Ischgl-Urlaub im März 2020 gestorben ist. - Eine Expertenkommission hat die österreichischen Behörden dafür mitverantwortlich gemacht, dass Ischgl zu einem Corona-Hotspot wurde. Schon am 5. März habe es den Verdacht gegeben, dass es beim dortigen Après-Ski viele Infektionen aufgetreten seien. Am 13. März habe dann eine Pressekonferenz von Kanzler Kurz die überstürzte Abreise der Winterurlauber ausgelöst. - Damals seien die Touristen in die Busse gestopft worden, sagte der Sohn des Verstorbenen im ORF; fünf Tage später seien die Covid-Symptome aufgetreten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.09.2021 18:45 Uhr