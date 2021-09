Urteil im Ischgl-Prozess ergeht schriftlich

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Am Landesgericht für Zivilrechtssachen ist über den Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl im März 2020 verhandelt worden. Nach dreieinhalb Stunden verkündete die Richterin, sie werde ihre Entscheidung ohne weitere Beweisaufnahme schriftlich mitteilen. Ihr lägen alle erforderlichen Unterlagen vor. Geklagt haben die Hinterbliebenen eines 72-Jährigen, der sich nach ihrer Darstellung bei der chaotischen Abreise aus dem Winterurlaub angesteckt hat. Eine Expertenkommission hatte im Oktober Versäumnisse österreichischer Behörden dafür mitverantwortlich gemacht, dass Ischgl und Umgebung zu einem Corona-Hotspot wurde. Schon am 5. März habe es den Verdacht gegeben, dass es beim dortigen Après-Ski viele Infektionen gegeben habe. Am 13. März habe dann eine Pressekonferenz von Kanzler Kurz die überstürzte Abreise der Winterurlauber ausgelöst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2021 18:00 Uhr