Urteil gegen frühere KZ-Sekretärin ist rechtskräftig

Leipzig: Die Verurteilung einer früheren Sekretärin im KZ Stutthof wegen Beihilfe zum Mord in vielen Fällen ist rechtskräftig. Diese Entscheidung hat der Bundesgerichtshof soeben verkündet. Die inzwischen 99-jährige war vom Landgericht Itzehoe wegen Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen und versuchten Mordes in fünf Fällen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Sie hatte dagegen Revision eingelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 10:15 Uhr