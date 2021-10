Urteil für deutsche Islamistin: 10 Jahre Haft

Nachrichtenarchiv - 25.10.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im bundesweit ersten Prozess gegen eine deutsche IS-Anhängerin ist das Urteil gefallen: Die mittlerweile 30-jährige Jennifer W. aus Lohne in Niedersachsen muss zehn Jahre in Haft. Sie war vor dem Oberlandesgericht München wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Als IS-Anhängerin soll sie im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete. Das Gericht gibt im Moment noch die Urteils-Begründung bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 11:00 Uhr