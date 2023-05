Urteil: Beschlagnahmung von Neonazi-Treff in Franken rechtswidrig

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute zunächst vielerorts sonnig oder leicht bewölkt, später Sonne und Wolken. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. In der Nacht teils länger klar, teils wolkig mit Tiefsttemperaturen um 6 Grad. In den kommenden Tagen bis Sonntag ist es oft freundlich mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Ganz vereinzelt sind Schauer und Gewitter möglich, vor allem am Wochenende in der Nähe der Berge. Höchstwerte morgen 14 bis 19, am Wochenende 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2023 10:00 Uhr