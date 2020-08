Ursache und Folge der verheerenden Explosionen in Beirut sind noch unklar

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Auch Stunden nach zwei verheerenden Explosionen in der libanesischen Hauptstadt sind die Ursache und die Folgen unüberschaubar. Das Gesundheitsministerium spricht mittlerweile von mindestens 50 Toten und 2.700 Verletzten. Alle Krankenhäuser der Stadt sind überlastet, ein Teil der Verletzten muss in andere Städte gebracht werden. Gegen 18 Uhr Ortszeit hatte es im Hafen Beiruts zunächst eine kleine Explosion gegeben. Sekunden später kam es zu einer weiteren gewaltigen Detonation, deren Auswirkungen kilometerweit zu spüren waren. Was sie ausgelöst hat, ist noch unklar. Möglicherweise handelt es sich um Sprengmaterial, das beschlagnahmt und in einer Lagerhalle im Hafen aufbewahrt worden war. Regierungschef Diab kündigte in einer Fernsehansprache an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 23:00 Uhr