Ursache für Störung bei Telekom gefunden

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Die Ursache für die Störung im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom ist gefunden: Grund waren Umbauarbeiten am Netz für die neue Mobilfunkgeneration 5G. Das teilte Konzernchef Höttges mit. Die Störung hatte in der Nacht begonnen. Betroffen waren Mobilfunkkunden der Telekom unter anderem in den Großräumen München, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Das Festnetz war nicht betroffen. Seit heute Morgen laufen laut Telekom alle Dienste wieder normal.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 15:00 Uhr