Ursache für rätselhaften Geruch am Untermain ist geklärt

Aschaffenburg: Elf Stunden lang hat ein rätselhafter Geruch in mehreren Ortschaften am bayerischen und hessischen Untermain die Feuerwehr beschäftigt. Am Abend kam die Entwarnung: In einem Unternehmen im hessischen Main-Kinzig-Kreis ist laut Behörden ein ungefährlicher Geruchsstoff ausgetreten, der sich je nach Windrichtung stoßweise in der Region verteilt hat. Demnach handelt es sich um sogenannte Odoriermittel, also geruchsintensive Substanzen, die Erdgas beigemischt werden. Den ganzen Tag über waren besorgte Anrufe von Anwohnern bei den Rettungskräften eingegangen. Eine Gefahr für Mensch oder Tier besteht den Behörden zufolge nicht.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.02.2025 22:00 Uhr