Ursache für Geruchsbelästigung am Untermain ist geklärt

Aschaffenburg: Entwarnung am Untermain: Die Ursache für die Geruchsbelästigung in mehreren Städten und Gemeinden im bayerisch-hessischen Grenzgebiet ist geklärt, wie die Feuerwehr am Abend mitgeteilt hat. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sogenannte Odorierungsmittel ausgetreten sind, also geruchsintensive Substanzen, die Erdgas beigemischt werden. Eine Gefahr für Mensch oder Tier besteht den Behörden zufolge nicht. Der Geruch kann laut Kreisbrandinspektion Aschaffenburg wegen der Wetterlage noch einige Stunden im Freien wahrgenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 21:00 Uhr