Ursache für Bahnunfall an Eschenrieder Spange steht fest

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Ursache für den Bahnunfall vorgestern nachmittag an der Eschenrieder Spange ist ein gebrochener Kupplungsbolzen. Nach neuesten Erkenntnissen war bei einem Zugverband aus zwei Lokomotiven und einem angekoppelten Intercity während einer Messfahrt ein Bolzen an der Kupplung dazwischen gebrochen. Dadurch löste sich der Intercity, was die Luftkupplungsschläuche reißen ließ. Sowohl die Loks als auch der Intercity bremsten automatisch ab. Wegen der unterschiedlichen langen Bremswege fuhr der Intercity dann auf die Lokomotiven auf. Zwei von den fünf Bahnmitarbeitern an Bord wurden verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Laut Bundespolizei liegt er im niedrigen Millionenbereich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 17:00 Uhr