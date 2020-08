Ursache der schweren Explosionen mit Toten und Verletzten in Beirut ist noch unklar

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Mindestens zwei heftige Explosionen haben in der libanesischen Hauptstadt schwere Zerstörungen angerichtet. Das Libanesische Rote Kreuz spricht von Hunderten Opfern, auch von Toten, konkrete Zahlen gibt es aber noch nicht. Auch die Ursache ist noch unklar. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Detonationen hätten weite Teile des Hafenviertels dem Erdboden gleichgemacht. Sie hatten demnach eine solche Wucht, dass sie in der ganzen Stadt zu spüren waren und sogar in Vororten Beiruts Schäden anrichteten. Im Internet kursierten Bilder von Gebäuden mit abgerissenen Balkonen, verwüsteten Straßen mit ausgebrannten Autos und schreienden Menschen. Vielerorts fiel der Strom aus. Krankenhäuser riefen die Bürger zu Blutspenden auf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 19:45 Uhr