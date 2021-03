Urlaubsreisen ins Ausland werden nicht verboten

Suez-Kanal ist nach tagelanger Blockade wieder frei

Kairo: Die Blockade auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt ist nach fast einer Woche aufgelöst. Einem Bergungsunternehmen gelang es, das seit Tagen im Suez-Kanal festsitzende Containerschiff "Ever Given" wieder flott zu machen. Helfer baggerten dafür rund 30.000 Kubikmeter Sand weg. Der Frachter hat in etwa die Größe des Empire State Buildings in New York. Bis sich der Verkehr im Suez-Kanal normalisiert, dürften aber noch Tage vergehen. Der Kanalbehörde zufolge warteten zuletzt rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf Durchfahrt. Der Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtete sogar von 450 Schiffen im Stau.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 19:00 Uhr