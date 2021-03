Urlaubsreisen ins Ausland bleiben trotz Corona erlaubt

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Urlaubsreisen ins Ausland sind trotz der Pandemie auch weiterhin grundsätzlich möglich. Die Bundesregierung verfolgt nicht länger Pläne, solche Reisen zu unterbinden. Ein Sprecher verwies am Abend aber auf die geltenden Test- und Quarantänepflichten. Darüber hinaus bittet die Regierung alle Bürger angesichts der steigenden Infektionszahlen von Reisen im In- und Ausland abzusehen, so der Sprecher weiter. Schon vergangene Woche hieß es, dass ein Reiseverbot an verfassungsrechtlichen Hürden scheitern könnte. Nach dem Buchungsboom für Mallorca zu Ostern hatte es eine hitzige Debatte darüber gegeben, warum Urlaub dort möglich ist, nicht aber in Bayern oder an der Nord- und Ostseeküste. Mittlerweile hat die Regierung aber die Testpflicht auf alle Reiserückkehrer ausgeweitet. Demnach darf niemand mehr den Rückflug antreten, wenn er nicht ein negatives Testergebnis vorweisen kann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.03.2021 20:15 Uhr