Urlauberin stürzt am Staffelberg in die Tiefe und stirbt

Auf dem Hausberg von Bad Staffelstein hat es am Nachmittag einen tragischen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, rutsche eine Frau aus Thüringen im Bereich des Loffelder Kreuzes an einer Felskante des Staffelbergs ab und stürzte in die Tiefe. Augenzeugen alarmierten die Feuerwehr. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die 46-Jährige starb aber noch an der Unfallstelle. Die Kripo Coburg untersucht den Vorfall. Der 539 Meter hohe Staffelberg gilt als ein Wahrzeichen Oberfrankens und ist ein beliebtes Wanderziel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 21:00 Uhr