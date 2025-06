Urlaub in Süd- und Osteuropa oft deutlich günstiger als in Deutschland

Urlaub in Deutschland ist deutlich teurer als in vielen süd- und osteuropäischen Ländern: Laut Statistischem Bundesamt bezahlten Reisende für Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche in Albanien, Nordmazedonien und Bulgarien im März nur halb so viel wie hierzulande. Teurer ist Urlaub demnach etwa in skandinavischen Ländern und der Schweiz.

