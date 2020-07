"Upskirting" ist künftig eine Straftat

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt ist künftig strafbar. Eine entsprechende Gesetzesverschärfung hat der Bundestag in der Nacht beschlossen. Demnach kann das so genannte Upskirting mit Geldbußen oder Haftstrafen bis zu zwei Jahren geahndet werden. Gleiches gilt für das Fotografieren oder Filmen von Unfalltoten. Justizministerin Lambrecht sprach von nicht hinnehmbaren Grenzüberschreitungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 02:00 Uhr