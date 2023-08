Unwetterfolgen wirken sich auf S-Bahnen und Zugverkehr aus

München: Nach den Unwettern der vergangenen Nacht ist der Bahnverkehr in Oberbayern und im Allgäu noch stark eingeschränkt. Auch im Münchner S-Bahnverkehr kommt es noch zu Verspätungen und Ausfällen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet im Tagesverlauf und in der Nacht mit weiteren Unwettern. Durch umherfliegende Teile wurden im schwäbischen Nördlingen zehn Motorradfahrer bei einem Treffen verletzt. Drei von ihnen mussten sogar ins Krankenhaus. Auch in Lindau wurden sechs Menchen auf einem Campingplatz von Ästen getroffen, als Bäume umstürzten. Der Zeltplatz musste geräumt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 09:00 Uhr