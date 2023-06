Kurzmeldung ein/ausklappen Unwetter ziehen über Deutschland hinweg und richten Schäden an

Offenbach: Am frühen Abend sind über Teile Deutschlands starke Unwetter hinweggezogen und dauern teilweise noch an. Vielerorts sind Einsatzkräfte unterwegs, um vollgelaufene Keller auszupumpen und die Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Im Raum Kassel wurde der Bus- und Bahnverkehr komplett eingestellt. Straßen und Gleise wurden überflutet, Äste und Bäume blockierten Fahrwege. Auch andernorts rief die Bahn ihre Kunden dazu auf, sich vorab über die Verbindungen zu informieren. In mehreren Regionen mussten Veranstaltungen abgesagt werden. Aus Bayern liegen bisher keine Meldungen über größere Schäden vor. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor schweren Gewittern in Teilen von Oberbayern, Niederbayern und Schwaben - außerdem jetzte auch in Ober-, Unter- und Mittelfranken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2023 22:00 Uhr