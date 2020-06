Unwetter ziehen über Deutschland hinweg

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Grainau: Schwere Unwetter mit Hagel, Sturm und Starkregen ziehen derzeit über Deutschland hinweg. Aktuell sind davon vor allem Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und Hessen betroffen. Dort stehen mehrere Straßen und Keller unter Wasser. In Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mussten rund 200 Bewohner wegen Hochwassergefahr in Sicherheit gebracht werden. Bereits am späten Nachmittag und Abend hatten in Nord- und Nordost-Deutschland schwere Unwetter gewütet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 04:00 Uhr