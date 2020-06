Unwetter ziehen über Deutschland hinweg

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Offenbach am Main: Schwere Unwetter mit Hagel, Sturm und Starkregen ziehen derzeit über Deutschland hinweg. Aktuell sind davon vor allem Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und Hessen betroffen. Dort stehen mehrere Straßen und Keller unter Wasser. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Berichte über Verletzte gibt es dort bisher nicht. Bereits am späten Nachmittag und Abend hatten in Nord- und Nordost-Deutschland schwere Unwetter gewütet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 02:00 Uhr