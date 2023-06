Unwetter ziehen über den Westen und Norden Bayerns hinweg

Meldungsarchiv - 22.06.2023 21:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Offenbach: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell für fast ganz Bayern vor schweren Unwettern: Betroffen sind alle Regierungsbezirke - insbesondere im Westen und Norden des Freistaats. Es ist mit Starkregen mit Mengen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter zu rechnen, dazu dicke Hagelkörner und schwere Sturmböen. Aufenthalte im Freien sind unbedingt zu vermeiden. Es muss mit Überflutungen von Kellern gerechnet werden. Vereinzelt kann es auch Erdrutsche geben. In Teilen Deutschlands gibt es bereits Meldungen über Schäden. In Nordhessen sind nach Angaben der Polizei etliche Keller vollgelaufen, durch den Sturm wurden Dächer abgedeckt. Außerdem sind Bäume umgestürzt. Genauso in Nordrhein-Westfalen. Dort sind bis zu viereinhalb Zentimeter große Hagelkörner runtergekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2023 21:45 Uhr