Unwetter ziehen über Bayern - Nations League Spiel beginnt mit Verspätung

Die Unwetterwarnung für Teile Bayerns hat erste Konsequenzen in der Oberpfalz: In Regensburg ist das Campusfest der Uni und der Technischen Hochschule laut Polizei vorsorglich abgebrochen worden. Das Fest zieht jedes Jahr rund 12.000 Besucher an. Der Deutsche Wetterdienst warnt auf einem breiten Streifen quer durch den Freistaat vor heftigen Gewittern. Demnach kann's zu Starkregen, Sturmböen und golfballgroßen Hagelkörner kommen. Betroffen ist auch das Halbfinalspiel der Nations League zwischen Deutschland und Portugal in München. Die Partie konnte erst mit Verzögerung angepfiffen werden. Grund ist, dass die Spieler ihr Aufwärmprogramm unterbrechen mussten, weil es über der Allianz-Arena geregnet und gehagelt hat.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 04.06.2025 21:00 Uhr