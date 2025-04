Unwetter wüten auf griechischen Ägäis-Inseln

Athen: In Griechenland haben starke Unwetter auf zahlreichen Inseln in der Ägäis zu Überschwemmungen geführt. Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen etwa auf Mykonos, Paros und Chios Orte unter Wasser und der Verkehr musste nach Starkregen und Steinrutschen weitgehend gestoppt werden. Rettungskräfte haben Autofahrer in Sicherheit gebracht. Von Verletzten ist aber bislang keine Rede. Die Schulen bleiben vorerst geschlossen. Die Unwetter sollen noch mindestens heute andauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2025 07:00 Uhr