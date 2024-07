Unwetter über Schwaben und Oberbayern verlaufen glimpflich

München: Ein weiteres Unwetter hat am Abend Bayern überquert. Im Bereich Zell und Bad Grönenbach in Schwaben kam es zu örtlichen Überflutungen. Keller oder Tiefgaragen sollten nicht betreten werden. Die Feuerwehr war im Einsatz. In Oberbayern meldeten die Einsatzzentralen nach Durchzug der Unwetterfront einen glimpflichen Verlauf. Örtlich wurden Straßen überspült und Keller liefen voll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 01:00 Uhr