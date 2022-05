Unwetter über Mittelfranken und in NRW sorgen für Zerstörungen

Nürnberg: Ein heftiges Unwetter hat in Mittelfranken die Einsatzkräfte stark gefordert. Im Landkreis Roth stürzte eine Hütte am Segelhafen ein. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt. Im Raum Nürnberg gibt es erhebliche Störungen im Bahnverkehr, weil Bäume auf die Gleise gestürzt sind. So musste der Verkehr auf den Strecken Neustadt-Aisch-Steinach sowie Bad Windsbach-Wicklesgreuth komplett eingestellt werden. Polizei und Feuerwehr sprachen von hunderten Einsätzen. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es schwere Unwetter mit Gewittern und Sturmböen. In Paderborn wurden mindestens 30 Menschen verletzt, als eine Windhose durch die Stadt fegte. Dächer wurden abgedeckt, die Polizei sprach von Millionenschäden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 21:00 Uhr