Unwetter über Bayern ziehen nach Osten weiter

Die Unwetter in Bayern ziehen nach Osten, jetzt besonders im Fokus: Niederbayern und die Oberpfalz. In Regensburg wurde am Nachmittag bereits ein Campus-Fest mit tausenden Besuchern abgebrochen, wie die Polizei mitgeteilt hat. Aus Schwaben und Oberbayern werden dutzende Einsätze der Feuerwehr gemeldet. Meist geht's um umgestürzte Bäume und Baukräne, heruntergefallene Äste, abgedeckter Dächer oder überschwemmte Straßen. Auch München war betroffen, deshalb hat das Nations-League-Spiel der deutschen Fußballer gegen Portugal mit zehn Minuten Verspätung angefangen. Die Spieler mussten wegen eines Hagelschauers nämlich ihr Aufwärmprogramm unterbrechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 22:00 Uhr