Unwetter über Bayern treffen vor allem das Allgäu

Nachrichtenarchiv - 23.05.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Hagel und Starkregen haben bayernweit für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Laut Polizei waren besonders der Großraum München und das Ost-Allgäu betroffen. In Füssen musste die Feuerwehr zu rund 120 Einsätzen ausrücken. Die Einsatzkräfte mussten vor allem vollgelaufene Keller und Tiefgaragen auspumpen. Auch ein Kindergarten und das Eisstadion sind betroffen. Vier Hotels mussten in Teilen evakuiert werden. Außerdem waren an sämtlichen Bahnübergängen zwischen Füssen und Hopferau aus bislang ungeklärter Ursache die Schranken nach unten gegangen, die Übergänge waren nicht mehr passierbar. Heftige Niederschläge sind auch über dem Großraum München niedergegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2022 23:00 Uhr