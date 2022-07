Unwetter sorgt in Franken für Schäden und Behinderungen

Bamberg: Ein Unwetter hat in Oberfranken für etliche Feuerwehr-Einsätze gesorgt. Im Landkreis Bamberg stürzten am Abend viele Bäume um, örtlich wurden Dächer abgedeckt. Unwetter-Schwerpunkt war die Gegend rund um Heiligenstadt. Auch rund um Coburg gab es mehrere Einsätze. In der Nähe von Bayreuth fuhr ein Regionalexpress gegen einen umgestürzten Baum. Wie die Bundespolizei auf BR-Anfrage mitteilte, musste der Zug evakuiert werden. Die Strecke zwischen Bayreuth und Nürnberg war rund dreieinhalb Stunden lang gesperrt. In Schweinfurt in Unterfranken fegte das Unwetter das komplette Wellblechdach einer Schul-Turnhalle weg. Zu dem Zeitpunkt waren noch Personen in der Turnhalle. Die Schulleiterin sagte BR24, man habe unglaubliches Glück gehabt, dass niemandem etwas passiert sei.

